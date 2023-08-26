В Тверском районе Москвы отремонтируют многоэтажный дом 1957 года постройки

Здание расположено во Вадковском переулке

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Тверском районе столицы капитально отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт многоквартирного дома" по адресу: Вадковский переулок, дом 20, строение 2, Тверской район, Центральный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова привела пресс-служба, добавила, что в рамках проекта выполнят внутренние и наружные ремонтные работы. Будут заменены инженерные коммуникации, в местах общего пользования обновят потолки и стены, восстановят покрытие полов из керамогранитной плитки.

"Снаружи запланирован ремонт фасада, замена козырька и обновление входных групп. Также будут отремонтированы приямки и балконы, площадки крылец и установлены входные двери с доводчиком и домофоном", - уточнила Яковлева.

В Москомэкспертизы отметили, что пятиэтажный односекционный жилой дом был построен в 1957 году.