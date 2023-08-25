В Москве сообщили о разработке стратегии развития строительной отрасли

Планируется, что она определит приоритеты развития столицы на период до 2030 года и с прогнозом до 2035 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Стратегию развития строительной отрасли до 2030 года и с прогнозом на 2035 год разрабатывают в столице. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы (ДГП) Сергей Левкин.

"За последние 10 лет облик Москвы претерпел значительные изменения: высокая инвестиционная активность обеспечила масштабное обновление жилого фонда, появление множества объектов социальной и досуговой инфраструктуры; значительно увеличилась протяженность и плотность сетей транспортной инфраструктуры, реализованы масштабные проекты по благоустройству улиц и общественных пространств, развивалась коммерческая недвижимость. <...> Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России", - сказал Левкин в рамках Московского урбанистического форума, его слова приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что вместе с этим в текущих условиях стройотрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность города и замедлить темпы строительства. По его словам, ответом на них станет стратегия развития отрасли, которая определит приоритеты градостроительного развития Москвы на период до 2030 года и с прогнозом до 2035 года. Разрабатываемые предложения должны обеспечить взаимоувязку задач стратегического и пространственного развития, создать условия для строительства востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры.

Так, к ключевым задачам стратегии относятся создание качественной городской инфраструктуры, сокращение инвестиционно-строительного цикла, рост производительности труда и переход к инновационному лидерству, укрепление кадрового потенциала строительной отрасли. "Наша главная цель - создание современной и еще более качественной инфраструктуры для человека. <…> Мы хотим реализовывать больше уникальных проектов и выходить со своим опытом на глобальные рынки", - добавил Левкин.

Спикер отметил, что в строительной отрасли Москвы внедряются BIM-модели и используются роботы - они выполняют задачи, связанные с контролем за некоторыми процессами и оптимизацией работы строительной техники. В будущем они смогут взять на себя часть физической работы, которую выполняют строители, - укладку кирпичей и отделку помещений.

"Для реализации планов по внедрению инноваций и цифровизации нужны профессионалы. Для трансформации системы работы с кадрами будут актуализированы программы подготовки кадров, а также устранены барьеры для привлечения выпускников колледжей и создан единый центр компетенций. Наличие квалифицированных кадров в строительной отрасли города - залог качественного и своевременного выполнения городских программ", - заключили в пресс-службе.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством МУФ-2023.