Компания "Донские угли" стала первым инвестором для развития шахт ЛНР по схеме ГЧП

Министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Денис Ярош отметил, что реорганизация угольной отрасли позволит поднять зарплаты шахтерам региона

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Компания "Торговый дом "Донские угли" стала первым инвестором, который будет участвовать в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) в программе развития угольной промышленности Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош.

"Мы получили несколько заявок от потенциальных инвесторов, предприятий угольной промышленности РФ. По одной из них в настоящий момент принято решение, получено одобрение на федеральном уровне. Это "Торговый дом "Донские угли", он хорошо известен в этом регионе, несколько лет подряд угольная продукция поставляется на рынок сбыта именно через эту организацию", - сказал Яров в эфире телеканала "Луганск 24".

По его словам, рассматривается еще несколько инвесторов для модернизации шахт ЛНР. "Предполагается привлечение инвестора и форма государственно-частного партнерства, чтобы у государства оставалась контролирующая роль. Государство [при ГЧП] в предприятие входит своей долей именно имуществом предприятий, земельным имуществом, а инвестор привлекает дополнительно инвестиции, которые в первую очередь идут на модернизацию оборудования, вкладываются в программы развития", - отметил министр.

По словам Яроша, реорганизация угольной отрасли позволит поднять зарплаты шахтерам региона. "Порядка 87 тыс. рублей получают шахтеры в России, эти показатели должны быть реализованы и здесь тоже. Мы ставим себе такую задачу <...> - социальные гарантии и увеличение уровня заработной платы наших шахтеров до уровня соседнего региона - Ростовской области", - сказал он.

Действующие предприятия разделены на три категории. Первая - шахты, представляющие интерес для инвесторов. Вторая предполагает закрытие после выработки оставшихся разведанных запасов, третья - закрытие в ближайшее время. "Ликвидация произойдет путем передачи их в государственное управление по реструктуризации шахт. На всех шахтах второй и третьей категории будут поддерживаться гидрогеологическая, экологическая безопасность, функционирование водоотливных комплексов и вспомогательных систем", - добавил Ярош.

По его словам, программа развития отрасли предполагает переход шахт первой категории на режим работы в три-четыре смены, предусмотрены средства на переобучение персонала закрывшихся шахт, а также гарантии трудоустройства для шахтеров, находящихся сейчас в зоне СВО.