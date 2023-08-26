Совмин Белоруссии одобрил проект договора о привлечении кредита Росэксимбанка

Совет министров уполномочил Министерство финансов на проведение переговоров по проекту, а также его подписание

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии одобрил проект договора с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (Росэксимбанк) об открытии кредитной линии. Постановление Совмина размещено на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Одобрить проект договора об открытии кредитной линии между правительством Республики Беларусь (в лице Министерства финансов Республики Беларусь) и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) <...> в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в постановлении, которое не содержит информации о планируемых объемах и условиях кредитования.

Совет министров уполномочил Минфин на проведение переговоров по проекту договора и его подписание.

Ранее Росэксимбанк предоставлял кредиты некоторым белорусским банкам, в частности, крупнейшему в стране Беларусбанку и Альфа-банку.