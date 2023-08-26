Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023-2024 годах

По данным Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы снизятся на 3 млн тонн

ТАСС, 26 августа. Российское присутствие на рынке зерна будет доминировать в 2023-2024 годах, несмотря на небезопасность судоходства в Черном море. Об этом в четверг сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные французской компании Agritel.

"Россия продолжит доминировать, и это необходимо в условиях нестабильности рынка" - приводит Figaro заявление аналитика компании.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы снизятся на 3 млн тонн в результате спада ее производства в Канаде и Европе.

В этой ситуации Россия будет укреплять свои позиции ведущего мирового экспортера зерновых, отмечает издание.