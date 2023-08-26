В ВЭБ.РФ прогнозируют снижение экспорта в России на $40 млрд по итогам года

При этом главный экономист госкорпорации Андрей Клепач отметил, что объем импорта увеличивается

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8%, до $460 млрд, из-за роста цен. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума "Зерно Сибири".

"Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом, в прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами", - сказал Клепач.

По его словам, значительно снизился объем экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. При этом, эксперт подчеркнул, что экспорт зерна не снижается. "По другим направлениям я считаю, что будет снижение, но ценовая динамика позволяет наращивать экспорт, и на 2024 год экспорт будет расти. Но рекорд 2021-2022 года мы не скоро побьем", - добавил собеседник агентства.

Главный экономист госкорпорации отметил, что одновременно со снижением экспорта увеличивается объем импорта в РФ. По его словам, импорт восстанавливается, и по прогнозам на 2023 год он превысит уровень двух предыдущих лет за счет восстановления логистики. При этом, уточнил Клепач, импорт стал дороже, так как изменились цепочки поставок.

Ранее эксперт заявлял, что для реализации экспортного потенциала России необходимо развивать портовую логистику, погранпереходы железных дорог, строить свой зерновой флот.