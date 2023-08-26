В ЮФО урожай озимых снизился почти на 5% в 2023 году

Валовый сбор зерна составил 38,8 млн тонн

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Существенное падение урожайности озимых произошло в текущем сельскохозяйственном году в одном из основных аграрных регионов РФ - Краснодарском крае, заявил гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко на площадке форума "Зерно Сибири". В целом показатели объемов собранного урожая по Южному федеральному округу (ЮФО) почти на 5% ниже прошлогоднего уровня.

"Юг: здесь очень близко к тем рекордам, которые были в прошлом году. Единственный большой мощный провал - это Кубань. Краснодарский край - падение по урожайности весьма существенное там наблюдается", - сказал Петриченко.

По статистическим данным, представленным им в форме презентации на площадке форума, валовый сбор зерна в ЮФО составляет 38,8 млн тонн. К слову, в 2022 году этот показатель достиг почти 41,1 млн тонн. Он уточнил ТАСС, что основное снижение на Кубани произошло по озимой пшенице и озимому ячменю. Спикер пояснил, что снижение объемов урожая по округу стало незначительным за счет роста показателей в других регионах ЮФО. По его словам, улучшили свои результаты в этом сельскохозяйственном году по озимым, например, Волгоградская и Ростовская области.

Также в данных, представленных Петриченко, уточняется, что по состоянию на 1 июля запасы зерна на сельхозпредприятиях округа превышали 2 млн тонн. Для сравнения - в прошлом году объемы запасов достигали 1,7 млн тонн.

Ранее сообщалось, что аграрии Краснодарского края одними из первых в стране завершили уборочную кампанию, собрано 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых, из них 9,6 млн тонн пшеницы. Среднекраевая урожайность пшеницы составила 58,3 центнера с га. На урожайность повлияла непогода. В 2022 году в крае были собраны рекордные 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 10,7 млн тонн пшеницы.

25 августа в Барнауле проходит второй экспертный форум "Зерно Сибири", в котором участвуют представители российских регионов и Казахстана. Форум организован при поддержке правительства Алтайского края.