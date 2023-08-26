В Ростовской области заявили о начале поставок зерна в Мексику и Индонезию

Кроме того, планируется наращивать экспорт в страны Африки, Южной Америки, Азии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Ростовская область в 2023 году впервые начала поставлять зерно в Мексику и Индонезию, приоритетными направлениями также являются страны Африки, Южной Америки и Азии. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В текущем году наблюдается положительная динамика экспорта на фоне улучшения перспектив торговли с дружественными странами. <…> Новыми рынками за этот период стали Индонезия и Мексика. Приоритетными направлениями для наращивания экспорта в текущем году будут страны Африки, Южной Америки, Азии (Китай и Вьетнам)», — говорится в сообщении.

По оперативной информации, отгрузки зерновых культур из Ростовской области в Египет в 2023 году выросли в 2,1 раза, в Турцию — в 1,8 раза. Третье место в рейтинге основных импортеров занял Бангладеш, куда отгружено в 4,4 раза больше зерновых, чем за 2022 год. Также демонстрирует рост экспорт в Пакистан, Ливию, Израиль и Бразилию, экспорт зерна в Йемен вырос в 26,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, добавили в министерстве.

По информации властей, экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Ростовской области в 2023 году по сравнению с прошлогодними показателями вырос вдвое — до 18,1 млн тонн. В денежном выражении в фактических ценах показатель достиг 5 млрд 789 млн долларов, что на 55,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Основными экспортными группами в регионе являются злаки и продукция масложировой отрасли.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью ТАСС сообщал о том, что экспорт АПК из региона в 2023 году увеличился в девять раз в африканские страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам главы региона, продукция агропромышленного комплекса Ростовской области поставляется практически в 100 стран мира.