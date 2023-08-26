Эксперт спрогнозировал урожай гречихи в России в 2023 году на уровне 1,1 млн тонн

Гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко отметил, что ключевое влияние на ситуацию с ценами на гречку окажет импортный паритет

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Валовый сбор гречихи в России может достичь в 2023 году показателя порядка 1,1 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко в кулуарах форума "Зерно Сибири".

"По урожаю гречихи будет небольшое снижение [относительно 2022 года], но оно несущественное. Прогнозируется около 1,1 млн тонн - небольшое снижение, которое не принесет напряжения для внутреннего потребления", - сказал Петриченко.

Как следует из презентации, подготовленной аналитическим центром, рекордным по урожаю гречихи в России был 2017 год, когда аграрии собрали 1 млн 525 тыс. тонн. Затем в течение четырех лет валовый сбор был менее 1 млн тонн. В 2022 году было собрано 1 млн 222 тыс. тонн гречихи. Относительно урожая риса Петриченко прогнозирует 1 млн 52 тыс. тонн этой культуры, что на 14% выше показателя 2022 года.

"По рису наоборот ожидается восстановление по сравнению с некоторым снижением в прошлом году из-за разрушения Федоровского гидроузла (в связи с ситуацией на Кубани в 2022 году были сокращены посевные площади риса - прим. ТАСС). Теперь это залатывается", - отметил собеседник агентства.

По словам Петриченко, ключевое влияние на ситуацию с ценами на гречку и рис окажет импортный паритет. Ежегодно Россия импортирует не менее 200 тыс. тонн рисовой крупы, а также те сорта риса, которые производятся только за рубежом (длиннозерный и пропаренный рис). Если эти товары будут дороже, чем годом ранее, то внутренние потребители риса также могут ощутить изменение его стоимости. На ценовую политику повлияет также курс рубля.