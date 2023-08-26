Эксперт: вхождение новых регионов в состав РФ позволило создать стабильную сеть закупок

Это также позволило наладить работу агропромышленного комплекса, сообщил гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Вхождение Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России позволило создать стабильную закупочную сеть и наладить работу агропромышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко в кулуарах форума "Зерно Сибири".

"Если ранее урожай из новых регионов шел в Россию хаотичным образом, то сейчас произошли изменения. В частности, более стабильно и ясно работают закупщики крупных переработчиков и экспортеров, которые не просто создают закупочную сеть, но и работают более стабильно. Это существенный плюс для сельхозпроизводителей в новых регионах", - сказал Петриченко.

Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В 2022 году в России было собрано около 158 млн тонн зерновых.