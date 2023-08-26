Экспортная цена на подсолнечное масло в 2023-2024 годах может составить $850-1050 за тонну

Гендиректор компании "Прозерно" Владимир Петриченко отметил, что в прошлом году восходящий тренд на рост экспортных цен "был обрублен"

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Экспортная цена на подсолнечное масло в новом сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 года может составить $850-1050 за тонну. Об этом заявил на форуме "Зерно Сибири" генеральный директор компании "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Ниже $850 за тонну мы не упадем. <…> В то же время, больше $1050 за тонну мне не видится поскольку предложение высоко", - сообщил Петриченко.

По его словам, на Украине прогнозируется рост урожая подсолнечника и, соответственно, может быть увеличено производство подсолнечного масла. Он отметил, что, если украинская сторона отремонтирует часть мощностей, то сможет увеличить экспортное предложение с 5,5 до 6 млн тонн.

По его словам, в прошлом году восходящий тренд на рост экспортных цен "был обрублен", в том числе потому что на мировом рынке "украинское масло предлагалось дешевле".