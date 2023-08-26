26 августа, 06:30

Президент Южной Осетии заявил, что карты "Мир" функционируют в Цхинвале без сбоев

Алан Гаглоев отметил, что ведется работа по селам и туристическим местам

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Карты платежной системы "Мир" функционируют в Цхинвале без сбоев, ведется работа по селам и туристическим местам. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

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"У нас пока карты "Мир" работают в черте города, но Сберегательный банк Республики Южная Осетия прорабатывает этот вопрос. В ближайшее время мы увидим результаты", - сказал он, отвечая на вопрос о надежности работы платежной системы в Цхинвале и селах, которые посещают российские туристы.

"Председатель банка уже докладывал об определенных наработках, поэтому уверенность в развитии банковской сферы у нас есть", - заверил Гаглоев. 

Теги:
Южная ОсетияГаглоев, Алан Эдуардович
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