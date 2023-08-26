В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение уровня безработицы в России к концу года до 3,3%

Главный экономист государственной корпорации Андрей Клепач пояснил, что это связано с сильным ростом промышленного производства

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России по итогам года может снизиться до 3,3%. Об этом ТАСС сообщил главный экономист государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач в кулуарах форума "Зерно Сибири".

"Я думаю, что безработица будет очень низкая, до 3,3%. Это связано с достаточно сильным ростом именно промышленного производства, стройки - требуются рабочие руки, которых мало. Плюс, если раньше у нас трудовые ресурсы росли практически до прошлого года, сейчас они начали сокращаться. Даже с учетом миграции <...> рабочих большой", - сказал Клепач.

По его словам, проблему дефицита рабочих в РФ решить быстро не удастся, поскольку на их подготовку нужно время.

Ранее Клепач прогнозировал снижение уровня безработицы по итогам года до 3,5%. При этом, по его словам, в ряде регионов она значительно ниже. Например, в Красноярском крае - 0,5%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что уровень безработицы с начала года снизился в 71 регионе России, в 9 регионах вырос. По данным ее аппарата, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных сейчас составляет 493 тыс. - это на 71 тыс. меньше, чем в начале года. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тыс. и превышает 1,8 млн предложений. 35 субъектов заключили договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более 3 тыс. работников направили на переподготовку.