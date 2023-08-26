Экспорт продукции ЛПК Томской области может снизиться на четверть по итогам года

В регионе за первую половину 2023 года снизилось, в частности, производство древесно-волокнистых плит - на 28,3%, шпона - на 27,5%, а также пиломатериалов - на 14,8%

ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Приостановка экспорта продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) Томской области привела к сокращению объемов производства. По прогнозу, по итогам 2023 года объемы отгрузки товаров с переполненных складов предприятий снизятся на 25%, несмотря на возобновление контрактов, сообщил ТАСС начальник облдепартамента лесного хозяйства Артем Конев.

"В 2023 году лесопромышленная отрасль, которая является одной из основных в Томской области, столкнулась с остановкой экспорта лесоматериалов, что повлекло за собой финансовые потери, отсутствие возможности поддержания прежних объемов производства. По прогнозным показателям темпа роста по отгрузке готовой продукции лесопромышленного комплекса в 2023 году к аналогичному периоду прошлого года может составить 75%", - сказал Конев.

По его данным, за первую половину 2023 года только объем производства древесно-стружечных плит вырос на 2,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). По другой продукции произошло снижение, в частности, производство древесно-волокнистых плит уменьшилось на 28,3%, шпона - на 27,5%, пиломатериалов - 14,8%. По данным Томскстата, в целом объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки уменьшились на 15,3% за полгода по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Ранее томские экспортеры продукции лесопромышленного комплекса столкнулись с логистическими сложностями из-за необходимости переориентации с западных на восточные рынки. Несколько ближайших пунктов пропуска были закрыты, из-за чего томским производителям можно было экспортировать продукцию через всю страну, что существенно влияло на стоимость продукции. Из-за этого томские склады с продукцией были переполнены, а предприятия остановили большую часть производства.

В июне правительство России разрешило возобновить поставки томской лесопромышленной продукции через пункты пропуска, расположенные на территориях Алтайского края и Омской области. По словам Конева, благодаря этому в ЛПК Томской области возобновились заключенные ранее контракты на поставку продукции, постепенно увеличиваются производственные показатели.

ЛПК - важная часть экономики региона. В отрасли работают более 20 тыс. человек. Экспорт томской лесной продукции составляет примерно $255 млн.