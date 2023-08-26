В ВЭБ.РФ спрогнозировали рост ВВП по итогам 2023 года до 2,7%

Главный экономист государственной корпорации развития Андрей Клепач считает, что этому будут способствовать увеличение потребительской активности, объема инвестиций и развитие промышленности

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Рост ВВП в России по итогам 2023 года может составить 2,7% за счет увеличения потребительской активности в стране, объема инвестиций и развития промышленности. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума "Зерно Сибири".

"Наша оценка по росту ВВП в 2023 году - 2,7%. Во-первых, за счет потребления, растут услуги очень сильно. Инвестиции вырастут тоже где-то на 2,2%, промышленность растет неплохо, включая пищевку (пищевую - прим. ТАСС), машиностроение. Здесь восстанавливается не только оборонка, но и автомобилестроение, процентов 15, думаю, будет рост", - сказал Клепач.

По его словам, РФ в настоящее время активно развивает новые рынки сбыта с дружественными странами, включая договоренности, заключенные по итогам саммита Россия - Африка. "Я думаю, что будет выстраиваться логистика поставки и того же продовольствия не только для наших традиционных покупателей, [таких] как Египет, но и [для] других стран [Африки]. У нас все-таки есть серьезные перспективы роста экспорта и в Иран, Пакистан, Индию", - добавил собеседник агентства.

Рост ВВП России, по предварительной оценке Росстата, во II квартале 2023 года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года до уровня 1,8%.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников оценивал прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года выше 2%.