Опытный образец SJ-100 завершил испытания передней стойки шасси

На следующем этапе испытаний лайнер совершит первый полет, сообщили в "Ростехе"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Опытный образец российского самолета SJ-100 успешно завершил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха".

"Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в производственном центре ПАО "Яковлев" (в составе ОАК входит в госкорпорацию "Ростех"), успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Это испытание позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания, пояснили в Ростехе. Там также отметили, что на следующем этапе испытаний лайнер совершит первый полет.