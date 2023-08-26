26 августа, 07:04

Опытный образец SJ-100 завершил испытания передней стойки шасси

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
Sukhoi Superjet 100
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

На следующем этапе испытаний лайнер совершит первый полет, сообщили в "Ростехе"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Опытный образец российского самолета SJ-100 успешно завершил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха".

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"Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в производственном центре ПАО "Яковлев" (в составе ОАК входит в госкорпорацию "Ростех"), успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Это испытание позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания, пояснили в Ростехе. Там также отметили, что на следующем этапе испытаний лайнер совершит первый полет. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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