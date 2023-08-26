СМИ: из порта Одессы вышло второе судно, находившееся там с начала СВО

Балкер Primus покинул акваторию порта утром, сообщило издание "Агропортал"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Судно, находившееся в порту Одессы с момента начала специальной военной операции, вышло в открытое море. Об этом сообщило украинское профильное издание "Агропортал".

Балкер Primus покинул акваторию порта этим утром. Судно находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года. Это второе вышедшее из украинского порта судно после остановки действия так называемого зернового коридора.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.

16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом "временному коридору из черноморских портов Украины" вышел контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга. На борту было более 30 тыс. тонн груза (2 114 контейнеров), в том числе с продовольствием.

Украинские коридоры в Черном море

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Ограничения судоходства в Черном море

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Анкара обсуждает с Москвой и Киевом возвращение заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщал, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, ведомство объявило несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.