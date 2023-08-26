В РФ 11 регионов дополнительно получат финансирование на улучшение систем водоснабжения

Такое решение приняли в рамках федерального проекта "Чистая вода"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кабмин РФ направит дополнительное финансирование в 11 регионов на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по обеспечению жителей регионов качественной питьевой водой в рамках федерального проекта "Чистая вода". В 2023 году ряд субъектов получит дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения", - говорится в сообщении.

Дополнительные субсидии поступят в Башкортостан, Дагестан, Калмыкию, Карачаево-Черкесскую Республику, Якутию, а также в Архангельскую, Владимирскую, Костромскую, Липецкую, Нижегородскую и Ульяновскую области. Общий объем средств, который будет направлен в эти субъекты, превысит 843 млн рублей.

Уточняется, что федеральное финансирование позволит обновить системы водоснабжения и простимулировать реализацию федерального проекта "Чистая вода". Главная задача заключается в обеспечении к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88,8% жителей России. В федеральном бюджете на мероприятия этого проекта в 2023 году предусмотрено 46,6 млрд рублей, в 2024 году - 26,8 млрд рублей.