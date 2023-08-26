Эксперт: Эрдоган может предложить Путину возобновить поставки зерна с Украины на год

Турции необходимо украинское зерно, отметил турецкий политолог Айдын Сезер

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на ожидающихся переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить возможность возобновления поставок украинского зерна на год. Об этом заявил корреспонденту ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

"Отношения между Турцией и Россией будут развиваться и дальше. Конечно, довольно спорно, насколько необходимы поставки зерна с Украины. Но Турции необходимо украинское зерно. Поэтому, возможно, на встрече между президентами Эрдоганом и Путиным турецкая сторона будет предлагать снять блокаду России в отношении поставок украинского зерна в течение года", - полагает эксперт.

Ранее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.