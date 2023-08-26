Эксперт считает, что Турция не поддержит создание альтернатив зерновому коридору

Политолог и экономист Айдын Сезер заявил, что Анкара не станет ухудшать отношения с Москвой

АНКАРА, 26 августа. /ТАСС/. Турция не поддержит инициативы Украины по поиску альтернативных маршрутов поставки зерна, чтобы не ухудшать отношения с Россией. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

"Это нереалистично с технической и политической точек зрения. Турция не поддержит такие идеи Украины по поиску маршрутов, альтернативных зерновой сделке, потому что не хочет ухудшения отношений с Россией, которые переживают небольшую напряженность. Турция готова пойти на заключение договора, в котором будет принимать участие Россия. Если этого не произойдет, то Турция должна будет выработать другую форму сотрудничества или взаимопонимания с Россией, чтобы российское зерно попало как в Турцию, так и на мировые рынки", - отметил эксперт.

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в страны Запада, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские, - так и не была достигнута.

Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в таких условиях. Утверждалось, что маршруты в первую очередь будут использовать для выхода гражданские суда, находящиеся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.