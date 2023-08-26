ВЭБ.РФ спрогнозировал рост цены на газ в ЕС выше $500 за 1 тыс. куб. м к концу 2023 года

Стоимость нефти и газа в Европе уже начала расти, отметил главный экономист госкорпорации Андрей Клепач

БАРНАУЛ, 26 августа. /ТАСС/. Стоимость газа для европейских потребителей может вырасти до более $500 за 1 тыс. куб. м осенью-зимой 2023 года в период заполнения странами ЕС своих хранилищ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Сейчас, когда Европа начнет заполнять свои хранилища под зиму, я думаю, что все-таки скачок цены на газ будет, хотя, может быть, меньше, чем мы ожидали раньше. Пока зима была теплая, расход хранилищ небольшой, но все равно цена уже сейчас поднялась. Осенью-зимой, думаю, должна поднять до $500 и выше. Большая дифференциация все равно уменьшилась между азиатскими рынками и европейскими", - сказал Клепач.

По его словам, цены на нефть и газ в Европе уже начали расти. "Если брать Urals, он сейчас больше $60 [за баррель] <…> Если ориентироваться на так называемые средние контрактные экспортные цены, они около 70, вырастут до более $70", - уточнил собеседник агентства.

Ранее эксперт сообщал о том, что в случае усиления санкционного давления дисконт на российскую нефть будет сохраняться повышенным, и контрактная цена Urals будет около $60 США за баррель. Такая ситуация, по мнению Клепача, негативно скажется на экономике европейских стран.