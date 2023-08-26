Кабмин создал условия для господдержки технопаркам сферы высоких технологий

В рамках поддержки они могут рассчитывать на частичное возмещение государством затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее условия оказания господдержки технопаркам, работающим в сфере высоких технологий. Об этом сообщается на

правительства РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее условия оказания господдержки технопаркам, работающим в сфере высоких технологий. Главное из этих условий - практическое внедрение компаниями-резидентами научно-технических и инновационных разработок в производство промышленной продукции, а также выведение на рынок новых продуктов, технологий и услуг", - отмечается в сообщении.

В рамках господдержки технопарки могут рассчитывать на частичное возмещение государством затрат по созданию, модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры. Объем такого возмещения рассчитывается исходя из уплаченных резидентами парков налогов и таможенных пошлин, уточняется в сообщении кабмина.

Подписанное постановление необходимо для реализации новых норм федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации". Они позволили сформировать правовую основу создания и развития технопарков в сфере высоких технологий. Новая редакция закона была принята Госдумой по инициативе правительства в июне 2023 года.