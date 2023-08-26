В Москве расширили программу льготного кредитования промышленности

Ставка составляет 3% годовых

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В Москве высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также развивающие цифровую инфраструктуру предприятия смогут стать участниками расширенной программы льготного кредитования, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Расширяем программу льготного кредитования столичной промышленности. Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру. Льготную ставку сохраним на прежнем уровне - 3% годовых. А полная максимальная процентная ставка по кредитам не будет превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%", - написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что программа льготного кредитования инвестиционных проектов московских предприятий была утверждена правительством Москвы в марте 2022 года. Оператором программы выступает Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. В июле 2022 года ставка по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий была снижена с 9 до 3% - как для новых, так и для одобренных ранее кредитов. Максимальный размер кредита был увеличен с 1 до 3 млрд рублей. Срок льготного кредитования составляет до трех лет.