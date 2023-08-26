"Казаньоргсинтез" отказался от иска к Siemens по спору о строительстве электростанции

Суд по ходатайству произвел замену истца на турецкую компания Enka, которая ранее выступала соответчиком

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Предприятие "Казаньоргсинтез" (входит в "Сибур") отказалось от исковых требований о взыскании с компании Siemens Energy 9,5 млрд рублей после их отказа от строительства парогазовой электростанции. Арбитражный суд Татарстана принял отказ, следует из картотеки арбитражных дел.

"Принять отказ от иска в отношении компании Siemens Energy Aktiengesellschaft, г. Мюнхен и компании Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети, г. Стамбул, производство по делу в указанной части прекратить", - говорится в резолютивной части определения.

Согласно документу, суд по ходатайству произвел замену истца с "Казаньоргсинтеза" на турецкую компания Enka, которая ранее выступала соответчиком. Также были снижены требования до €34,3 млн и 1,3 млрд рублей к оставшемуся ответчику - ООО "Нефтегаз и энергетика".

30 марта "Казаньоргсинтез" подал исковое заявление к компаниям Siemens Energy (Германия) и Enka (Турция) из-за отказа от строительства парогазовой электростанции. Компания требовала взыскать с ответчиков 9,48 млрд рублей. В качестве ответчика также выступало российское ООО "Нефтегаз и энергетика" (структура Siemens Energy). Тогда же было подано заявление о наложении обеспечительных мер на имущество и активы Siemens Energy и строительной компании Enka. В апреле Арбитражный суд Татарстана отказал в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер на имущество компаний Siemens Energy и Enka.

"Нефтегаз и энергетика" и Enka выступали генеральным подрядчиком и субподрядчиком проекта строительства парогазовой электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250) для "Казаньоргсинтеза". Проект стартовал в октябре 2019 года, когда был заключен договор генподряда с выполнением под ключ к марту 2023-го. В июле 2022 года Siemens уведомил, что отказывается от исполнения обязательств ввиду санкций, введенных ЕС. После чего все работы на объекте были остановлены.