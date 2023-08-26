В Брянской области планируют собрать около 1 тыс. тонн зерен пищевого мака

Глава региона Александр Богомаз заявил, что видит хорошие перспективы для выращивания и производства мака, используемого как в фармацевтической, так и пищевой промышленности

ТАСС, 26 августа. Около 1 тыс. тонн пищевого мака, или 500 кг с каждого засеянного гектара, планируют собрать в Брянской области в 2023 году, сообщил губернатор региона Александр Богомаз во время посещения с делегацией Минпромторга России полей предприятия "Эндофарм", где выращивают мак.

"В прошлом году было засеяно 400 га мака, в этом - уже 2 тыс. га, столько же подготовлено под посевные площади следующего года, а ожидаемый урожай в этом году - 500 кг зерен пищевого мака с каждого гектара. Это достижение "Московского эндокринного завода" на Брянской земле. В Европе получают 700 кг с га, и я уверен, у нас получится и больше, мы только в начале пути", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

26 августа в регионе работает делегация Минпромторга России во главе с директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрием Галкиным. Губернатор региона отметил хорошие перспективы для выращивания и производства мака в Брянской области, используемого как в фармацевтической, так и пищевой промышленности, масштабные планы руководства предприятия "Эндофарм", поддержку со стороны правительства России, Минпромторга, правительства региона.

В 2022 году Брянская область стала пилотной площадкой для масштабного проекта по выращиванию опийного мака, таким образом планируется провести импортозамещение на рынке наркотических обезболивающих лекарственных препаратов. Первый урожай мака в регионе составил 500 кг с га.