МИД Украины счел неприемлемым продление запрета на импорт зерна

В ведомстве также сообщили о непонимании "намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров другие категории украинской продукции"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. МИД Украины считает неприемлемым продление ограничений на импорт украинской аграрной продукции после 15 сентября. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Обратили внимание на заявление министра сельского хозяйства Польши о том, что его страна, а также Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия, поддерживают продление запрета на импорт украинского зерна до конца 2023 года. Считаем категорически неприемлемым продление торговых ограничений на импорт аграрной продукции Украины после того, как 15 сентября истечет действие запрета", - говорится в сообщении.

Кроме того, у украинской стороны "вызывают полное непонимание намерения добавить в список запрещенных к импорту товаров другие категории украинской продукции". Киев надеется на поиск "сбалансированного решения на основе законодательства ЕС и Соглашения об ассоциации с ЕС".

В пятницу польский министр Роберт Телус сообщил, что пять указанных стран поддерживают запрет ввоза зерна с Украины до конца года. Также, по его словам, список запрещенных товаров "должен быть эластичным", чтобы страны могли вносить туда другие продукты или вычеркивать их.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение ЕК установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Транзит этих продуктов в третьи страны при этом сохранился.