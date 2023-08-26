26 августа, 10:24

На развитие предпринимательства в ЛНР выделили 470 млн рублей

Среди целей программы названы, в частности, расширение доступа к финансовым ресурсам и развитие микрофинансирования

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики приняло программу развития малого и среднего предпринимательства до 2025 года, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Правительство ЛНР приняло программу развития малого и среднего предпринимательства в Луганской Народной Республике на 2023-2025 годы. На реализацию программы предусмотрено 470 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основная цель программы - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования. 

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