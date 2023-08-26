Молдавия продлила на сентябрь контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС

Около 302 тыс. МВт*ч будет закуплено у МГРЭС, сообщили в молдавской госкомпании

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Молдавская госкомпания "Энергоком" продлила на сентябрь контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС (МГРЭС), которая находится в непризнанном Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба молдавской госкомпании.

"Согласован график поставки электроэнергии от МГРЭС для "Энергоком" на сентябрь. Общий прогнозируемый объем потребности в электроэнергии в сентябре для правого берега [Днестра] составляет примерно 334 тыс. МВт·ч, около 302 тыс. МВт·ч будет закуплено у МГРЭС", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Уточняется, что цена осталась прежней - $66 за 1 МВт·ч. Остальная электроэнергия будет закуплена у румынской компании OPCOM.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.