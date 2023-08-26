В Минпромторге отметили необходимость новой стратегии развития ОСК

Также необходима серьезная модернизация верфей, отметил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) необходима новая стратегия развития и серьезная модернизация верфей, особенно тех, что участвуют в выполнении гособоронзаказа. Такое мнение выразил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе представления коллективу корпорации нового генерального директора Андрея Пучкова, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Задачи перед новым директором ОСК стоят глобальные, очень много стратегических вопросов - как будет развиваться строительство гражданского флота, какие верфи и каким образом будут выполнять эти заказы. Также предстоит решить немало ключевых вопросов, связанных с исполнением гособоронзаказа, строительством кораблей для ВМФ. <…> С учетом того, что сегодня российское судостроение находится в фазе роста, безусловно, нужны дополнительные финансовые вливания, нужна серьезная модернизация верфей, особенно тех, что активно участвуют в выполнении заказов для ВМФ, нужны управленческие решения, новая стратегия развития корпорации, поэтому работы предстоит очень много", - сказал Евтухов.

Замминистра промышленности и торговли отметил, что потребуются новые решения, необходимо реализовать много перспективных проектов. Евтухов выразил уверенность, все это по силам новому генеральному директору ОСК. Опыт работы Пучкова в банке ВТБ и управления проблемными активами позволяет рассчитывать, что ОСК выйдет на новый уровень развития, и "то состояние, в котором находится ряд верфей, будет не только стабилизировано, но и улучшено".

"Возглавить ОСК - большая ответственность. Это лидер отрасли, одна из крупнейших компаний страны, в которой трудятся более 100 тыс. работников. Как сказал президент, ОСК - это работающая структура, набирающая темп. Он обозначил приоритетные цели, связанные с финансовым оздоровлением корпорации, и выразил надежду на эффективную работу новой управляющей команды. Буду этим руководствоваться", - передает пресс-служба ОСК цитату из обращения Пучкова.

Мероприятие состоялось на площадке Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Участие в мероприятии приняли руководители подразделений корпорации, верфей и конструкторских бюро.

Пучков с 2002 года работал в структуре группы ВТБ, где прошел путь от должности заместитель начальника управления до должности первого заместителя президента - председателя правления банка ВТБ. Банк при этом получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).