На Украине допустят к обращению долговые бумаги стран G7

Их эмитентами являются Италия, Канада, Великобритания, США, ФРГ, Франция, Япония, сообщили в НКЦБФР

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) расширила возможности инвестирования в иностранные финансовые инструменты, допустив обращение в стране долговых бумаг стран G7. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"НКЦБФР по собственной инициативе будет допускать иностранные долговые ценные бумаги для обращения на Украине. Комиссия имеет право осуществлять предоставление допуска долговым ценным бумагам, эмитентами которых являются следующие иностранные государства: Италия, Канада, Великобритания, США, ФРГ, Франция, Япония", - говорится в сообщении.

Комиссия, уточнили в пресс-службе, активно работает над расширением возможностей инвестирования в иностранные финансовые инструменты. По состоянию на 24 августа к обращению на территории страны допущено 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, 412 из них допущены по инициативе НКЦБФР.