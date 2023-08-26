Силуанов заявил, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5%

Министр финансов отметил, что ожидает сохранения инфляции в этом году на уровне 6%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Экономика России может вырасти на 2,5% и выше по итогам 2023 года. Об этом в субботу заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период ", - сказал он.

Силуанов отметил, что ожидает сохранения инфляции в 2023 году на уровне 6%. "Мы с ЦБ будем принимать все меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений", - добавил он.

По словам министра, реальные доходы населения растут благодаря мерам, которые были приняты по поддержке незащищенных слоев населения и активизации экономического роста. Силуанов подчеркнул, что минимальный за последние десятилетия уровень безработицы в 3% создает основы для того, чтобы рост реальных доходов в 2023 и 2024 году продолжался.

"Это самое главное, чтобы наши люди могли иметь хорошие доходы и в меньшей степени замечать те ограничения, с которыми наша страна столкнулась", - заключил Силуанов.