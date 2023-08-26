Силуанов заявил о смещении экономического вектора России с Запада на Восток

Как отметил глава Минфина, РФ успешно решает со странами БРИКС задачи товарообмена и расчетов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вектор России смещается с Запада на Восток, в рамках БРИКС успешно решается большинство задач, которые с некоторыми западными странами стало выполнять проблематично. Об этом в субботу заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

"Мы развиваем экономические отношения, это [страны БРИКС] наши основные экономические партнеры. Безусловно, развитие торговли, инвестиционного сотрудничества, развитие сектора услуг. <...> Сегодня вектор смещается с Запада на Восток и на те страны, которые являются нашими основными торговыми партнерами. Они все находятся в БРИКС", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия успешно решает со странами БРИКС задачи и товарообмена, и расчетов. Все те задачи, которые в настоящее время решать проблематично с некоторыми странами. "В первую очередь это западные страны", - добавил он. По словам Силуанова, в повестке обсуждения сейчас развитие интеграционных институтов, которые будут помогать российскому бизнесу торговать внутри стран БРИКС и осуществлять всю финансовую и торговую инфраструктуру.