Минпромторг заявил, что ВТБ уже начал проводить аудит ОСК

Как отметил статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов, вопросы, связанные с поддержкой Объединенной судостроительной корпорации со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты банка ВТБ уже начали проводить аудит Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов после представления нового гендиректора корпорации Андрея Пучкова.

"Было принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности [доверительного управления] через полгода. Сейчас специалисты банка проводят аудит. Новому генеральному директору необходимо будет посмотреть, как выстроена работа головной компании, каковы финансовые потоки, какой ведется управленческий, операционный, бухгалтерский учет на каждой верфи, в каждом конструкторском бюро, что входят в корпорацию. Предприятий в ОСК очень много, более 40, и по каждому нужно провести детальную проверку. После этого уже будем определяться с показателями эффективности в том числе", - подчеркнул Евтухов.

Он добавил, что вопросы, связанные с поддержкой ОСК со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев - в конце текущего или в начале следующего года.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным директором ОСК назначен Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).