Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону

Оборонный бюджет страны может увеличиться более чем на €25 млрд, отметил канцлер Германии

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил намерение уже в 2024 году достичь цели по трате 2% от ВВП на оборону. Об этом глава германского кабмина заявил в интервью, которое опубликовано в газете Passauer Neue Presse.

"Мы хотим в следующем году достичь 2% цели", - сказал он. По его словам, "оборонный бюджет, вероятно, придется увеличить более чем на €25 млрд". Это произойдет после того, как будут израсходованы средства из нынешнего спецфонда объемом в €100 млрд.

Газета Handelsblatt писала в начале июля, что ФРГ потратила лишь 1 млрд из €100 млрд, которые были выделены на модернизацию армии 1,5 года назад. Из этого издание делало вывод, что до 2025 года республика, скорее всего, не сможет тратить на оборону 2% ВВП.

В Минобороны ФРГ в понедельник рассказали, что из 100-миллиардного фонда сейчас зарезервировано и закреплено в контрактах около €33 млрд.

Несколько оппозиционных политиков уже на протяжении нескольких месяцев критикуют власти ФРГ за медленное освоение средств фонда. Министр обороны Борис Писториус утверждал, что выделенных ассигнований не хватит на реализацию всех задуманных проектов. Уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль считает необходимым увеличить фонд втрое.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. В ФРГ рассматривают это как необходимость на фоне украинского кризиса.