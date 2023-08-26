Британский музей вернул некоторые украденные из его коллекции предметы

По словам председателя правления музея Джорджа Осборна, речь идет о примерно 2 тыс. артефактах

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Британскому музею удалось вернуть часть предметов, которые были украдены из его собрания и проданы коллекционерам. Об этом заявил в интервью корпорации Би-би-си экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года занимает пост председателя правления музея.

"По нашим оценкам, речь идет о примерно 2 тыс. [украденных] предметов. Мы уже начали возвращать некоторые из них - хотя небольшое, но утешение в этой крайне неприятной ситуации. С нами активно сотрудничают как некоторые представители сообщества антикваров, так и сознательные граждане, помогающие вернуть украденное", - сказал Осборн, добавив, что музей "исправит ошибки", из-за которых систематические кражи оказались возможны.

В коллекции Британского музея более 8 млн предметов, но в его залах экспонируется лишь около 80 тыс. По данным британских СМИ, похищенные украшения, относящиеся к периоду от XV века до нашей эры и до XIX века нашей эры, хранились в запасниках, где использовались для научной и исследовательской работы. Председатель правления музея признал, что далеко не все предметы из его обширной коллекции были внесены в каталоги, и знающий об этом злоумышленник имел возможность выносить их из здания, почти не рискуя вызвать подозрения. Осборн не верит, что в руководстве музея пытались замять скандал, когда о кражах стало впервые известно, но допускает, что там долго "не могли поверить в то, что за кражами стоит один из сотрудников".

"Теперь наша обязанность - гарантировать, что урок будет выучен и вероятность того, что подобное повторится в будущем, будет намного ниже", - резюмировал Осборн.

Согласно данным британских СМИ, по итогам внутреннего расследования из учреждения уволили бывшего куратора греческих коллекций Питера Хиггса, который работал в музее на протяжении 30 лет. Сам Хиггс отрицает причастность к пропаже артефактов. По информации газеты The Daily Telegraph, совокупная стоимость предметов, предположительно украденных Хиггсом, может достигать нескольких миллионов фунтов. Ранее издание сообщало, что некоторые украденные предметы продавали на eBay всего за £40 ($50), хотя их реальная стоимость доходит до £50 тыс. ($65 тыс.).

На фоне скандала с кражами директор музея Хартвиг Фишер в пятницу объявил, что подает в отставку. Лишиться своего поста может и его заместитель Джонатан Уильямс. Как пишет The Daily Telegraph, ему сообщали о кражах из музея еще в феврале 2021 года, но к проблеме тогда не отнеслись достаточно серьезно.