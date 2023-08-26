США и Индия намерены вскоре урегулировать торговый спор в рамках ВТО

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай "выразила опасения относительно требований Индии к лицензированию технического оборудования"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял поручили помощникам в ближайшее время урегулировать спор в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), касающийся поставок сельхозпродукции. Об этом говорится в заявлении, распространенном аппаратом Тай по итогам ее встречи с Гоялом.

Как констатируется в документе, США и Индия в июне "объявили о решении ключевых вопросов в сфере торговли, включая прекращение шести споров в ВТО и отмену Индией пошлин на некоторые американские товары". Как следует из заявления, Тай и Гоял "обсудили остающийся седьмой спор в рамках ВТО", касающийся поставок сельскохозяйственной продукции. "Они поручили помощникам продолжить консультации по данному спору, чтобы вскоре найти решение", - сообщили в аппарате Тай.

Указанные разногласия между двумя странами касаются введенного Индией запрета на поставки некоторых категорий сельскохозяйственной продукции из-за опасений распространения птичьего гриппа.

В документе уточняется, что Тай на встрече "выразила опасения относительно требований Индии к лицензированию технического оборудования". По ее словам, эти нормы "могут оказать негативное влияние на экспорт США в Индию". Тай и Гоял "договорились о дальнейшем рассмотрении этого вопроса и поиске решения с учетом интересов обеих стран".