Evergrande с долгом $339,9 млрд подала заявку на возобновление торгов на бирже

По сведениям радиостанции RTHK, компания выполнила требования биржи

ГОНКОНГ, 26 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande подала заявку на возобновление с 28 августа торгов ее акциями на Гонконгской фондовой бирже после перерыва почти в полтора года. Об этом сообщила гонконгская радиостанция RTHK.

Компания выполнила требования биржи: внешний аудитор провел проверку бумаг Evergrande и не нашел внебалансовых операций, активов и обязательств, а также заложенных депозитов. Кроме того, компания заявила, что те проблемы, которые обозначила PricewaterhouseCoopers (PwC) перед прекращением оказания аудиторских услуг Evergrande, урегулированы, а финансовые отчеты за прошедшие периоды были опубликованы, как того требуют правила Гонконгской фондовой биржи.

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.

Торги акциями Evergrande на Гонконгской фондовой бирже приостановлены с 21 марта 2022 года - до этого они упали в цене в несколько раз. В январе текущего года стало известно, что PwC прекратила оказывать Evergrande аудиторские услуги.

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета за 2021 и 2022 год. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд).

Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.