Country Garden предложил на три года отсрочить выплату $535 млн

Первоначально срок погашения облигаций наступал 2 сентября 2023 года

ГОНКОНГ, 26 августа. /ТАСС/. Одна из крупнейших китайских девелоперских компаний Country Garden на фоне нехватки ликвидности предложила инвесторам на три года отсрочить выплату 3,9 млрд юаней (около $535 млн). Об этом со ссылкой на источники сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Первоначально срок погашения облигаций наступал 2 сентября 2023 года. Однако в преддверии этой даты представители компании провели встречи с ключевыми держателями облигаций с предложением отсрочить финальную выплату номинальной стоимости бумаг. В частности, они предложили выплатить им по 100 тыс. юаней (около $13,9 тыс.) в октябре этого года, а также по 2% от номинальной стоимости облигаций в октябре, ноябре и декабре этого года.

Оставшуюся часть выплат компания предложила производить разными по размеру траншами в течение трех лет: в сентябре 2024 года (10%), сентябре 2025 года (15%), марте 2026 года (25%) и сентябре 2026 года (44%). Как отмечает газета, среди ключевых держателей облигаций крупные банки страны: China Guangfa Bank, Bank of China и China Merchants Bank.

Компания еще не объявляла дефолта по облигациям на внутреннем рынке. В то же время в августе она не выплатила два купона по размещенным за рубежом долларовым облигациям: общий объем просроченных выплат составил $22,5 млн.

Рынок недвижимости Китая переживает кризис с конца 2021 года, когда одна из крупнейших девелоперских компаний страны Evergrande объявила дефолт из-за нехватки ликвидности. Это вызвало заморозку ряда крупных проектов в секторе, падение продаж и инвестиций в сектор. Вслед за этим суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился в годовом выражении на 39,4%, до 1,206 млрд кв. м.

17 июля Evergrande опубликовала два финансовых отчета за 2021 и 2022 год. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года достиг 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд).