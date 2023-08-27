"Известия": спрос на электронику вырос в преддверии нового учебного года

В июле и в первые недели августа продажи ноутбуков в среднем выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет газета

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спрос на ноутбуки, смартфоны и другие гаджеты значительно вырос перед 1 сентября. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные ретейлеров и дистрибьюторов.

"В июле-августе 2023 года россияне приобрели на Wildberries на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем годом ранее", - сообщили изданию в пресс-службе маркетплейса. Также отмечается рост спроса на оргтехнику - продажи многофункциональных устройств выросли на 281%, принтеров - на 101%. Продажи смартфонов увеличились на 38%.

"Мы видим самый высокий спрос на электронику с 2019 года в нашей розничной сети в период back to school", - цитируют "Известия" генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова. Он отметил, что с июля по середину августа продажи смартфонов возросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также россияне купили в 2,5 раза больше ноутбуков и планшетов.

Штучные продажи ноутбуков также заметно увеличились у группы "М.Видео-Эльдорадо" - более чем на четверть относительно прошлого года, пишет газета со ссылкой на компанию.

Источник "Известий" на розничном рынке электроники в свою очередь сообщил, что в июле и в первые недели августа продажи ноутбуков по сравнению с прошлогодними в среднем по России выросли на 20%.