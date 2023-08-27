27 августа, 01:34

Индия ввела ограничения на поставки риса

AP Photo/ Brian Inganga
© AP Photo/ Brian Inganga

Таким образом правительство страны рассчитывает снизить внутренние цены, что поможет контролировать продовольственную инфляцию, подчеркнул глава Ассоциации экспортеров риса Б. Кришна Рао

ТАСС, 27 августа. Власти Индии, на долю которой приходится 40% всего мирового экспорта риса, ввели ограничения на поставки этой культуры для обеспечения продовольственной безопасности страны. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

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По его данным, правительство азиатской страны в пятницу ввело 20%-ную экспортную пошлину на пропаренный рис, на долю которого приходится около трети поставок. Эта мера, вероятно, еще больше ограничит мировые поставки зерна.

"Благодаря этому шагу внутренние цены снизятся, что поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию", - приводит агентство слова главы Ассоциации экспортеров риса Б. Кришны Рао.

В июле Индия ввела запрет на экспорт белого риса, кроме сорта "басмати". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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