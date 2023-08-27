Шольц отказался брать больше долгов для улучшения экономических показателей

Канцлер Германии отметил, что у страны "хорошие экономические перспективы"

БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия взяла достаточно долгов для преодоления кризисов последних лет. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Passauer Neue Presse.

Его спросили, ожидают ли Германию "сложные времена". "Нет, наша страна имеет самые лучшие предпосылки для того, чтобы через 10, 20 и 30 лет мы оставались - в том, что касается технологий, - в высшей лиге. У нас рекордные данные по занятости, - ответил он. - В то же время ФРГ становится центральной локацией по производству полупроводников в Европе". В этой связи он напомнил о намерении компании Intel построить завод в Магдебурге. "Наша страна по-прежнему имеет хорошие экономические перспективы", - добавил канцлер.

"Журнал Economist полагает, что наши проблемы объясняются недостаточным уровнем государственного долга. Не уверен, хотят ли действительно в ЕС, чтобы мы брали больше долгов. Я в любом случае такого мнения не придерживаюсь", - продолжал Шольц. По его словам, в результате кризиса, связанного с пандемией, а также после начала активных боевых действий на Украине ФРГ "взяла долги на сотни миллиардов". "Это было правильно и необходимо", - сказал он.

Шольц отметил, что нынешние экономические темпы в стране "неудовлетворительны", проблемы связаны с ослаблением мировой экономики в целом и зависимости страны от экспорта.