Исследование показало увеличение среднего чека банковских переводов до 15,1 тыс. рублей

Как отметили в банке "Русский стандарт", в преддверии 1 сентября магазины устраивают множество распродаж

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Средняя сумма банковского перевода в преддверии учебного года составила 15,2 тыс. рублей, что на 19% больше, чем годом ранее (в августе 2022 года - 12,7 тыс. рублей), говорится в исследовании банка "Русский стандарт".

При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек перевода также ощутимо вырос - на 15% (в июле 2023 года - 13,2 тыс. рублей).

Как пояснили в банке, август - месяц подготовки к новому учебному году и роста трат на покупку детской одежды, канцтоваров и активизации переводов денег школьникам и студентам в качестве подарка от родных и близких. При этом в преддверии 1 сентября магазины устраивают множество распродаж, в том числе и в онлайне, где можно заказать доставку одежды с примеркой. Так что еще один популярный финансовый инструмент у россиян в этот сезон - переводы самому себе на счет карты, сохраненной в маркетплейсе для дальнейшей оплаты онлайн-покупок.

"В августе 2023 года по сравнению с июлем 2023 года на 21% выросла общая сумма переводов россиян, а на 5% - количество. При этом по сравнению августом 2022 года в августе текущего года сумма переводов выросла на 80%, а количество - на 51%, соответственно", - говорится в исследовании.

В исследовании также отмечается, что женщины чаще переводят средства, чем мужчины. Соотношение в их пользу составляет 51% против 49%. При этом мужчины отправляют переводы на заметно более высокие средние суммы - 20,4 тыс. рублей против 10 тыс. рублей, соответственно.

Методология

В рамках исследования аналитиками банка были изучены все переводы физических лиц по номеру телефона, между картами, по реквизитам в июле и августе 2023 года, а также августе 2022 года.