FT: Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна через страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. полагает, что "в нынешнем году у Украины будет в наличии около 40 млн тонн зерна на экспорт"

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Румыния удвоит в течение двух месяцев транзит украинского зерна через страну, независимо от действий России. Об этом заявил газете Financial Times премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

Он полагает, что "в нынешнем году у Украины будет в наличии около 40 млн тонн зерна на экспорт". "Чтобы [поспособствовать альтернативному транзиту зерна], мы увеличили пропускную способность как в гавани Констанцы, так и на путях, ведущих в этот порт", - сказал премьер.

По словам Чолаку, для перевозки зерна предполагается увеличить размеры грузовых барж вдвое, разрешить судам с зерном совершать ночные рейсы. Румыния также откроет больше автомобильных пунктов пересечения границы и улучшит свою железнодорожную инфраструктуру на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов, добавил премьер.

Как сообщалось ранее, на встрече представителей Украины, Молдавии, ЕС и США в Галаце 11 августа была поставлена цель удвоить транзит украинских зерновых через Румынию - с 2 млн до 4 млн тонн в месяц. Для этого Бухарест сосредоточил усилия на развитии уже существующих мощностей и коридоров, в первую очередь канала Сулина и порта Констанца.

О зерновой сделке

Реализация зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - была прекращена 17 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Он неоднократно указывал, что большая часть украинского зерна вывозилась в страны Запада, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские, - так и не была достигнута.

Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся РФ.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны официально подтверждают готовность к плаванию в таких условиях. Утверждалось, что маршруты в первую очередь будут использовать для выхода гражданские суда, находящиеся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.