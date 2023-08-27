FT: сооснователь "Яндекса" Волож направил властям ЕС запрос о снятии с него санкций

Как сообщило издание, ожидается, что официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос "в следующем месяце"

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Сооснователь интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож направил властям Евросоюза (ЕС) официальный запрос об исключении из санкционных списков, принятых сообществом после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

По словам собеседников газеты, адвокаты бизнесмена обратились в органы ЕС с просьбой отменить санкционные меры в отношении Воложа. Ожидается, что официальные лица Евросоюза рассмотрят и обсудят запрос "в следующем месяце".

Близкий к Воложу источник выразил изданию сомнение, что просьба будет удовлетворена. По его словам, многие российские предприниматели "раньше убеждали себя, что они очень близки" к тому, чтобы выйти из-под санкций, "принимая желаемое за действительное".

В своем обращении, поступившем в ТАСС в начале августа, Волож заявил, что занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года. Он выразил несогласие с решением России провести специальную военную операцию.

Ранее в СМИ обсуждалась самопрезентация Воложа на его сайте, где он назван технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. При этом, как свидетельствует сервис Internet Archive, на сайте сооснователя "Яндекса" Россия никогда не была представлена как поле его интересов, за исключением упоминания об участии в создании российского IT-дистрибьютора CompTek.

Волож покинул пост гендиректора "Яндекса", а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы в июне 2022 года после включения в санкционный список Евросоюза. В конце декабря он попрощался с сотрудниками, в пресс-службе компании ТАСС тогда рассказали, что Волож не останется в "Яндексе" даже на позиции внешнего консультанта.