В Астраханской области на сферу сельского хозяйства намерены направить более 1 млрд рублей

Деньги выделят, в частности, на увеличение производства картофеля и овощей, а также приобретение элитных семян и модернизированной сельхозтехники

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Прогнозное финансирование сферы агропромышленного комплекса Астраханской области в 2024 году сохранится на уровне 2023 года и составит не менее 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"Объем финансирования на господдержку АПК в Астраханской области до конца 2023 года составляет свыше 1 млрд рублей. В 2024 году объем прогнозного финансирования сферы АПК сохранится на уровне 2023 года", - сообщил Пашаев.

Он уточнил, что господдержка включает проекты по стимулированию развития отраслей растениеводства и животноводства, в том числе погектарную поддержку, увеличение производства картофеля и овощей, приобретение элитных семян и модернизированной сельхозтехники, а также проекты в сфере аквакультуры. Также предусмотрены меры по обеспечению жильем граждан, проживающих на сельской территории и занятых в сфере сельского хозяйства.

"В рамках проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" с начала 2023 года в Лиманском районе Астраханской области введено 140,9 кв. м жилья, что позволило двум семьям улучшить жилищные условия, всего соцвыплаты предоставлены пяти семьям в Лиманском, Наримановском, Черноярском районах. До конца 2023 года планируется ввод в эксплуатацию еще около 400 кв. м жилья", - добавил Пашаев.

Сельское хозяйство - одна из основных отраслей Астраханской области, ведущие позиции в АПК сохраняет отрасль растениеводства. В отрасли работают более 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.