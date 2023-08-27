Моди: "Деловая двадцатка" должна добиваться обеспечения равенства на мировом рынке

Премьер-министр Индии также призвал производителей сосредоточиться на заботе об интересах потребителей

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал добиваться равенства всех стран - участников мирового рынка для обеспечения баланса интересов производителей и потребителей. Об этом глава индийского правительства заявил, выступая на саммите "Деловой двадцатки" (B20) в Нью-Дели.

"Доходный рынок может быть поддержан только, когда существует баланс интересов производителей и потребителей <...>. Обеспечение равенства всех партнеров - это путь вперед", - сказал Моди. Он также призвал производителей сосредоточиться на заботе об интересах потребителей.

Индийский премьер указал на то, что пандемия COVID-19 продемонстрировала важность сохранения стабильных мировых цепочек поставок.

"Мы прошли через самую большую пандемию, эта пандемия дала урок каждой стране, обществу, каждому бизнес-сообществу и каждому объединению. То есть нам нужно инвестировать максимум во взаимное доверие. Индия продемонстрировала взаимное доверие миру во время пандемии. Индия предоставила лекарства и увеличила производство вакцин против COVID-19 во время пандемии", - отметил он.

Моди указал, что Индия готова сыграть важную роль в поддержании эффективной и надежной глобальной цепочки поставок. "Можно ли назвать цепочку поставок эффективной, если она прерывается в случае необходимости? Индия занимается решением этой проблемы. Индия призвана сыграть важную роль в построении эффективной и надежной глобальной цепочки поставок", - заявил премьер, добавив, что "Индия стала лицом индустрии 4.0 (четвертой промышленной революции - прим. ТАСС)".

"Деловая двадцатка" - это объединение деловых ассоциаций и компаний стран G20, обеспечивающее выработку предложений международного бизнеса лидерам стран G20.