Более 1,1 млн закупок разместили на столичном портале поставщиков за пять лет

По словом заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, региональным заказчикам удалось сэкономить более 8,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Региональные заказчики опубликовали на портале поставщиков Москвы более 1,1 млн закупок по потребностям за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В августе 2018 года региональные заказчики получили возможность работать на столичном портале поставщиков и обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема. За пять лет к ресурсу присоединились более 56 тыс. заказчиков из 40 регионов России. Они опубликовали на платформе более 1,1 млн закупок по потребностям на сумму 136,6 млрд рублей. Снижение начальной максимальной цены позволило им сэкономить при заключении контрактов свыше 8,5 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках закупки по потребностям заказчик публикует на портале поставщиков перечень необходимых товаров, работ или услуг и указывает срок, в течение которого предприниматели могут подавать свои предложения. По истечении этого времени он может заключить контракт с тем поставщиком, чье предложение наиболее соответствует заявленным потребностям. Это позволяет заказчикам из разных регионов быстро и выгодно закупать продукты питания, медицинские и строительные товары, бытовую технику и оборудование, канцелярские принадлежности, учебники, услуги и работы по охране и содержанию учреждений и прочее.

Лидером по приобретению необходимой продукции через закупки по потребностям выступает Московская область: за пять лет регион опубликовал 458,5 тыс. закупок на 61,3 млрд рублей. Также в пятерку вошли Санкт-Петербург с 252,8 тыс. закупок на 28 млрд рублей, Краснодарский край, опубликовавший 90 тыс. закупок на 5,8 млрд рублей, Пермский край - 77,4 тыс. закупок на 5 млрд рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ - 40,7 тыс. закупок на 8,2 млрд рублей.

"С развитием портала и увеличением числа региональных заказчиков растет и число публикуемых закупок по потребностям. Так, если в 2019 году было опубликовано 91,8 тыс. процедур объемом 7,3 млрд рублей, то в 2022-м - 360,5 тыс. закупок на 48,9 млрд рублей, а за первые семь месяцев этого года - уже более 200 тыс. закупок на сумму почти 29 млрд рублей", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На платформе работает более 310 тыс. поставщиков со всей России, а каталог продукции насчитывает более 2 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.