Хуснуллин заявил, что за три года по трассе "Таврида" проехало более 13 млн автомобилей

Вице-премьер правительства РФ отметил, что основную часть потока составляют легковые машины

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 13 млн транспортных средств проехало по федеральной трассе "Таврида" с момента запуска движения в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Более 13 млн транспортных средств проехало по федеральной трассе "Таврида" в сторону Крымского моста и обратно за три года с момента запуска движения. При этом основную часть потока составляют легковые автомобили (более 11,2 млн), также за этот период на полуостров и в обратном направлении проехало свыше 1,8 млн грузовиков и более 140 тыс. автобусов", - отметил вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении на сайте правительства.

"Дороги Крыма после его возвращения в состав России требовали серьезных изменений. Костяком дорожной сети полуострова стала трасса "Таврида", которую построили в беспрецедентно сжатые сроки. Работа по развитию этой сети продолжается строительством съездов с федеральной трассы к побережью Черного моря, которые позволят значительно улучшить комфорт и безопасность движения как для крымчан, так и для туристов со всей России", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что в составе трассы построено 19 разноуровневых развязок, которые обеспечили сообщение с существующими региональными и местными дорогами. На всем ее протяжении возведено 96 мостов и путепроводов. Для безопасности и удобства пешеходов установлены автобусные остановки с павильонами для ожидания маршрутного транспорта, смонтированы пешеходные ограждения. Обеспечен и комфортный проезд для автомобилистов. Так, вдоль "Тавриды" работает 12 многофункциональных зон дорожного сервиса, включающих АЗС, кафе, магазины и детские площадки.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романа Новикова, строительство восьмого этапа "Тавриды" протяженностью около 8 км, контракт на строительство которого был подписан в июне 2020 года, близится к завершению. "Рабочее движение по четырем полосам на протяжении всего участка уже запущено. Ввести объект в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2023 года", - отметил он.

27 августа 2020 года президент России Владимир Путин, проехавшись за рулем "Ауруса" по одному из участков трассы "Таврида", дал разрешение на открытие автомобильного движения.