27 августа, 10:21,
обновлено 27 августа, 10:32

Эфиопия в рамках БРИКС намерена работать над решением зерновой проблемы

Как заявил посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят, политизация зерновой сделки и проблемы с поставками зерна на мировой рынок отразятся на странах Африки

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Эфиопия в рамках БРИКС намерена работать над поисками решения проблемы с поставками зерна на мировой рынок. Об этом заявил ТАСС посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят.

"Политизация зерновой сделки и проблемы с поставками зерна на мировой рынок отразятся на странах Африки, - сказал он. - Нам нужно решить эту проблему как можно скорее".

Посол отметил, что несмотря на заявленные цели, "зерновая сделка не работала как надо, зерно не поступало на рынки". "Необходимо найти пути выхода, так как продовольственный кризис сегодня - это реальность", - добавил дипломат. 

Теги:
Эфиопия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация