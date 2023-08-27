Сальдо сообщил, что Скадовский морской порт привели в рабочее состояние

По словам врио губернатора Херсонской области, если будет принято решение о запуске переправы в Зонгулдак в Турции, то необходимое будет сделано за короткое время

ГЕНИЧЕСК, 27 августа. /ТАСС/. Скадовский морской порт (в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива Черного моря) находится в рабочем состоянии. Если будет принято решение о запуске переправы в турецкий город Зонгулдак, то необходимое будет сделано за короткое время, сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В четверг он предложил президенту РФ Владимиру Путину возобновить переправу, по которой ранее доставлялись грузы от Скадовского порта до Зонгулдака, который является городом-побратимом Херсона. Прямой путь составляет 295 миль, а сама переправа будет занимать порядка 20 часов. Сальдо считает, что сейчас этот маршрут можно было бы использовать для транспортировки российского зерна на мировые рынки.

"За минувшее с момента освобождения Херсонской области время Скадовский морской торговый порт приведен в рабочее состояние. Техники и специалистов хватает", - сказал он.

Сальдо не назвал сроки запуска переправы, поскольку идея "находится на стадии первоначальной проработки". "Если будет принято решение о запуске паромной переправы - все, что еще нужно, доделаем за короткое время", - подчеркнул он.

Ранее в пресс-службе Минтранса региона сказали ТАСС, что власти Херсонской области до конца лета отремонтируют морской торговый порт Скадовска после периода запустения в составе Украины.